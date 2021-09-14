Ankara merkezli 43 ilde eş zamanlı operasyon! 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Yapılan açıklama şöyle:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen emir ve talimatlara istinaden;

1- MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ve SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki ‘mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanması içerisinde ‘mahrem imam' oldukları tespit edilen, 61'i çeşitli kamu kurum / kuruluşlarından ihraç edilmiş kamu görevlisi olmak üzere 102 ‘mahrem imam',

2- HTS analiz çalışmaları soncu sözde üst düzey örgüt mensupları ve bağlı oldukları 'mahrem imamlarla' çok sayıda iletişim kurdukları tespit edilen, haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifade ve teşhis tutanağı bulunan, örgütsel kodlamaları ile örgüte yüksek derecede bağlı olduları anlaşılan, bu şekilde silahlı terör örgütünün Emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer aldıkları belirlenen, tamamı daha önce kamu görevinden çıkarılmış ve rütbeleri sökülmüş 8'i 1. sınıf, 1'i 2.sınıf emniyet müdürü olmak üzere 15,

3- Haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında yakalamalı olarak aranan, yakalanmamak amacıyla örgütün vermiş olduğu talimat doğrultusunda sık sık ev değiştirerek ‘gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evlerinde barındıklarına dair tespitlerde bulunulan 16'sı bylock kullanıcısı olarak daha öncesinde kamu görevinden ihraç edilmiş olan 26,

Toplam 143 şüphelinin, Ankara merkezli 43 ilde, 14.09.2021 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir.

Şüphelilerin yakalanmaları ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM, Organize ve Mali Şube Müdürlüğü ekiplerince yerine getirilmektedir