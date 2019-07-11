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Ankara'da bir hastanede kimyasal madde paniği!

Ankara'da bir hastanede kimyasal madde paniği!
Ankara'da bir hastanede kimyasal madde paniği!

Ankara'da Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, kimyasal maddenin hastane koridoruna döküldüğü iddiasıyla, hastaneye girişlerin kapatıldığı öğrenildi.

Sağlık Bakanlığı: "Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi laboratuvarında içinde kimyasal madde bulunan şişenin kırılması sonucu çıkan gazdan 19 personel etkilenmiştir.

Gazdan etkilenen kişilere hızla müdahale edilerek 112 ambulanslarıyla diğer hastanelere sevk işlemleri gerçekleşmiştir. Nakledilen personelimizin sağlık durumları iyidir. Laboratuvar ile aynı katta bulunan Acil Servis tedbiren boşaltılmıştır. Acil servise kısa süre içinde tekrar hasta alımına başlanacaktır. Olay ile ilgili Ankara İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından inceleme başlatılmıştır."

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