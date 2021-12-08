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Ankara'da bir iş yerine bıçaklı ve sopalı saldırı anı kamerada

Ankara'da bir iş yerine bıçaklı ve sopalı saldırı anı kamerada
Ankara'da bir iş yerine bıçaklı ve sopalı saldırı anı kamerada

Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir iş yerine, 5 kişilik bir grubun bıçaklı ve sopalı saldırı anı kameralara anbean yansıdı. Çıkan olayda 1 kişi yaralandı.

Ankara’da bir iş yerine bıçaklı ve sopalı saldırı anı kamerada - Tıkla İzle

Olay, 00.45 sıralarında Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı, Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre; henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle 5 kişilik grup, bir iş yerine bıçak ve sopalarla saldırdı. Saldırı anında 2 arkadaşıyla birlikte dükkanda bulunan iş yeri sahibi saldıranlara karşılık verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, polis ekiplerini fark eden saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaştı. Çıkan kavgada iş yeri sahibi yaralanırken polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla anbean görüntülendi.

Hidayet Türkyılmaz
 

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