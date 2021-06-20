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Ankara'da düğün konvoyunda havaya rastgele ateş açtı

Ankara'da düğün konvoyunda havaya rastgele ateş açtı
Ankara'da düğün konvoyunda havaya rastgele ateş açtı

Ankara'da bir kişi düğün konvoyunda silahla rastgele havaya ateş açarken, korku dolu o anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Konvoyda havaya ateş eden kişi gözaltına alındı.

Ankara’da düğün konvoyunda havaya rastgele ateş açtı - Tıkla İzle

Ankara'da bir düğün konvoyundan aracından silahıyla rastgele havaya ateş açtı. O anlar düğün konvoyunda bulunan başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Görüntüleri gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine harekete geçen Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, görüntüleri izleyerek, aracın plakasından ateş açan kişinin B.Ö. olduğunu belirledi. Keçiören'deki evinde gözaltına alınan B.Ö'nün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Mehmet Kalay - Muhammet Mücahit Dereli
 

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