Ankara'da kayıp olan 5 yaşındaki otizmli çocuk 8 saat sonra sığınakta bulundu

Olay, akşam saatlerinde Çubuk ilçesi Aşağı Çavundur TOKİ bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre evden Annesi Çiğdem Akgül ile birlikte parka çıkan otizmli Nisanur Akgöz, bir süre sonra gözden kayboldu.

Anne gözden kaybolan Nisanur'u bulamayınca durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, Özel Harekat polis ekipleri, AFAD, AKUT, ANDA, İtfaiye ve Belediye ekipleri sevk edildi.

Geniş bir alanda yapılan aramalara Çubuk ilçesindeki vatandaşlarda katıldı. Olay yerine yakın dere ve boş alanlarda arama- tarama faaliyetleri yapılırken küçük Nisanur 8 saat aranın ardından daha öncede bakılan apartmanın sığınağında Özel harekat polis ekipleri tarafından bulundu.

Yüzde 90 duyma engelli ve konuşamayan küçük Nisanur'un üşümemesi için Özel Harekat polisi kendi parkasıyla sardı.

Anne Çiğdem Akgül ise bulunan kızına sarılarak mutluluk gözyaşı döktü. Küçük Nisanur ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Mahalle Muhtarı Abdullah Esre “Saat 17.00 sıralarında yavrumuz parkta oynarken annesinin elinden kurtuluyor ve kayıp oluyor. Daha sonra komşular filan aramaya çıkıyor. Fakat çocuk sığınağa giriyor. Sığınağı da 2-3 defa aradığımız halde bulamadık daha sonra sığınakta saat 01: 30 gibi bulunuyor. Bütün emniyet, belediye, tüm arama- tarama çalışmalarına katılan arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi.

Mehmet Kalay



İLGİLİ HABER ABD’de polis otizmli çocuğu yumrukladı

İLGİLİ HABER Çanakkale’de otizmli çocuk 5 buçuk saat sonra bulundu

İLGİLİ HABER Otizmli piyanistin başarısında anne eli

İLGİLİ HABER Kanun sanatçısı otizmli Burak'ın verdiği konser nefes kesti