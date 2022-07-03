Ankara'da koca dehşeti: Kayınbabasını bıçaklayarak öldürüp eşini yaraladı

Olay, saat 20.30 sıralarında Akyurt ilçesi Yıldırım Mahallesi Karaçam sokakta bulunan 3 katlı apartmanın 2'inci katında bulunan dairede meydana geldi.

İddialara göre, bir süre önce Güleser K. eşi Fatih K. ile ayrılma aşamasında olduğu için babasının evine yerleşti. Akşam saatlerinde kayınbabasının evine gelen Fatih K. 2 çocuğunu almak istediği iddia edildi. Bu duruma tepki gösteren Güleser K. ile Fatih K. tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyüyüp kavga dönüşmesi sonucunda Fatih K. yanında bulundurduğu bıçak ile eşi Güleser K.'yı bacağının çeşitli yerlerinden bıçakladı. Evde bulunan kayınbaba Gazi Akkaya duruma müdahale etmek istediği sırada damadı Fatih K. tarafından kalbinden bıçaklandı.

Akkaya, damadının peşinden koştuğu esnada aldığı darbeler sonucun da apartmanın önünde yığıldı. Fatih K. ise olay yerinden kaçarken kayınbabası Akkaya'nın otomobiline zarar verdi. Olayı duyan çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Gazi Akkaya'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, Güleser K.'yı hastaneye sevk etti. Polis ekipleri kaçan Fatih K.'yı kendi evinde yakaladı.

Hidayet Türkyılmaz - Mehmet Kalay

