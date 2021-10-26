Ankara'da otomobilin çarptığı pikap takla attı: 1 yaralı

Kaza Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sincan Ayaş yolu üzerinde seyir halinde olan İsmail E. kontrolündeki 06 DH4896 plakalı pikaba arkadan çarpan ve pikabın takla atmasına neden olan 06 GB 32 77 plakalı otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede pikap sürücüsünün hafif yaralandığını belirledi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Takla atan pikapın sürücüsü kazayı anlattı:

Bana çarpan aracın sürücünün kaza yerinden kaçtığını belirten İsmail E. “Ben Yenikent'ten doğru geliyordum. Sol şeritten Sincan istikametine gidiyordum. Araç arkadan nasıl geldiyse farın ışıklarını gördüm. Sağa kaçmak istedim fakat araç olduğu için kaçamadım. Allahtan arabamda çelik tampon vardı. Ufak bir arabaya vursaydı kesin ölü olurdu. Bana yardım eden vatandaşlar aracın sürücüsünün kaza anından sonra kaçtığını söyledi. Ben görmedim” dedi.

Gökşen Efe - Hidayet Türkyılmaz

