Ankara'daki sel birçok dükkanı kullanılamaz hale getirdi

Ankara'da dün öğlen saatlerinde yaşanan sel ve fırtına birçok işletmeyi kullanılmaz hale getirdi. Çankaya ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde yer alan Havuzlu Çarşısı'nda yer alan birçok dükkan suların altında kaldı. Harabeye dönen ekmek teknelerinin bir an önce eski haline getirilmesi için yardım isteyen çevre esnaf ise Çankaya Belediyesi'ne seslendi. Dükkanlarında meydana gelen ağır hasarın onarılmasını umut eden Havuzlu Çarşısı esnafı, oluşan zararın altından kendi başlarına kalkamayacaklarını söyledi.

“17 yıllık emeğimiz 5 dakika içerisinde çöp oldu”

Kuaför Kenan Ergen zararının büyük olduğunu belirterek, “Dün çok şiddetli bir yağmur yağdı. Dükkanımızın altı dört dakikada tamamen suyla doldu. Bundan dolayı da, yan komşularımın duvarları patlayıp, benim dükkanımın duvarlarını yıktı. Biz burada 17 yıldır esnaflık yapıyoruz. 17 yıllık emeğimiz 5 dakika içerisinde çöp oldu. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Eşyalarımızın hiç birini kullanamayacağız. Çok büyük zararımız var. Yetkililerden tek talebimiz zararımızın giderilmesi. Elektrik ve su tesisatımız tamamen arızalandı. Ortalama 150 bin lira civarında zararımın olduğunu düşünüyorum” dedi.

"Dört dakika içerisinde dükkanlar suyla doldu"

Kırtasiyeci Onur Yücel de emeklerinin boşa gittiğini söyleyerek, “Dün şiddetli bir sel olayı gerçekleşti. Dört dakika içerisinde dükkanlar suyla doldu. Biz fotokopi işi ile uğraşıyoruz. Bu işe başlamak çok kolay değil. Fotokopi cihazları çok pahalı. Biz 6 makineyi bir araya getirmek için çok ciddi zaman harcadık. Dört dakika içerisinde 250 bin liralık cihazlar kullanılamaz hale geldi. Bütün emekler çöp oldu. Biz yetkililerin burayı inceleyip, zararımızı tespit etmelerini ve bize yardım etmelerini bekliyoruz. Bu dükkan yaklaşık 15-20 gün kapalı kalmak durumunda. Mağduriyetimiz giderilmezse selde batan esnaflardan olacağız” ifadelerini kullandı.

“Çok fazla masrafımız var”

Hırdavatçı Birol Kulakçıoğlu ise “Yaşadığımız sıkıntı yıllardır aynı. Şiddetli yağmurlarda hep bu problemi yaşıyoruz. Mazgalların tıkanmasıyla ilgili sorunlarımız var. Üst taraftan gelen suların taşıdığı pislikler rögarları tıkıyor ve iş yerlerimizin depolarına su dolmaya başlıyor. Bu işin zarar kısmı hep bize kalıyor. Çok fazla masrafımız var” diye konuştu.

Ali Nargüner - Mert Cerrahoğlu

