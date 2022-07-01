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Ankara'daki selde hayatını kaybeden genç kız son yolcuğuna uğurlandı

Ankara'daki selde hayatını kaybeden genç kız son yolcuğuna uğurlandı
Ankara'daki selde hayatını kaybeden genç kız son yolcuğuna uğurlandı

Başkent'te sel sularının bodrum katındaki evini basması sonucu hayatını kaybeden 21 yaşındaki Buse Nur Doğanay, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara’daki selde hayatını kaybeden genç kız son yolcuğuna uğurlandı - Tıkla İzle

Ankara'da dün etkili olağan sağanak sonucu meydana gelen sel, 21 yaşındaki Buse Nur Doğanay'ın bodrum katındaki evini bastı. Sel sularında genç kız boğularak yaşamını yitirdi.

Doğanay için bugün öğle namazını müteakip Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan Ahmet Efendi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Ankara Valisi Vasip Şahin, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Doğanay'ın ailesi ve yakınları katıldı. Genç kız, kılınan namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Ali Nargüner - Hakan Karaduman - Muhammed Musab Gümüşer
 

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