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Ankaragücü ile Çaykur Rizespor puanları paylaştı

Ankaragücü ile Çaykur Rizespor puanları paylaştı
Ankaragücü ile Çaykur Rizespor puanları paylaştı

Süper Lig’in 26. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar 

3. dakikada Çaykur Rizespor'da sol kanatta topla buluşan Samudio ceza sahasına sert bir orta yaptı. Gelen ortaya kafa vuruşunu yapan Donsah takımını 1-0 öne geçirdi.

26. dakikada Çaykur Rizespor'un defanstan çıkarken kaptırdığı topla buluşan Lukasic bekletmeden Paintsill'le oynadı. Paintsill'in şutu kaleci Gökhan'da kaldı.

45. dakika'da İbrahim Akdağ'ın ortasında kafalardan seken top Börven'in önünde kaldı. Sert ve düzgün bir şut çıkaran Börven durumu 1-1'e getirdi.

51. dakikada Çekiçi'nin kullandığı kornerde yükselen Kulusic'in kafa vuruşu az farkla yandan auta gitti.

81. dakikada Geraldo'nun falsolu ortası direğin yanından auta çıktı.

88. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Michalak'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Korcan'da kaldı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Halis Özkahya, Mehmet Cem Hanoğlu, Deniz Caner Özaral

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Erdi Dikmen, Atila Turan (Pinto dk. 46), İbrahim Akdağ (Çekici dk. 46), Voca, Lobanidze (Geraldo dk. 73), Lukasic, Paintsill, Borven

Yedekler: Friedrich, Şahverdi Çetin, Diousse, , Emre Güral, Alper Potuk, Orkan Çınar, Embiya Ayyıldız

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Emir Dilaver, Meriah, Selim Ay, İsmail Köybaşı, Donsah

(Doğan Erdoğan dk. 19), Onur Bulut, Dokovic (Sabo dk. 83 ?), Abdullah Durak (Yasin Pehlivan dk. 68), Samudio (Michalak dk. 68), Skoda (Soderlun dk. 68)

Yedekler: Zafer Görgen, Talbi, Tunay Torun, Moroziuk, Melnjak

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Goller: Börven (dk.45)(MKE Ankaragücü), Donsah (dk. 3)(Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: Kulusic, Pinto (MKE Ankaragücü) Yasin Pehlivan (Çaykur Rizespor)

Engin Yağcı - Yunus Emre Kartal - Cem Geçim
 

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