Ankaragücü Konya Canlı İzle| Ankaragücü Konyaspor Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Ankaragücü Konya canlı izle bilgileri ile karşınızdayız... MKE Ankaragücü ile Konyaspor, Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu ikinci devre açılış maçında bugün karşı karşıya gelecek. Yeşil-beyazlılarda sarı kart cezalısı Ali Turan ve tedavisi devam eden Ferhat Öztorun dışında eksik oyuncu bulunmuyor. MKE Ankaragücü takımında ise sakat oyuncu bulunmazken, sarı kart cezalısı olan Dever Orgill forma giyemeyecek. Saat 20.00'de Eryaman Stadyumu'nda başlayacak maçta Alper Ulusoy düdük çalacak. Yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Samet Çavuş yapacak.

Ankaragücü Konyaspor nasıl canlı izlenir?

Ankaragücü Konyaspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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