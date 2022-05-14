Ankara'nın Taşlıca Mahallesi'nde Anadolu Efsanelerinin resimleri duvarlara çizildi

Kültürel değerleri ile ön plana çıkan Kızılcahamam Taşlıca Mahallesinde Tohumluk Vakfı Kültür ve Sanat gurubu sanatçıları Anadolu Efsanesini tanıtma, yaşatma ve gelecek nesillere aktarılması için bir dizi çalışma başlattı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Vakıf başkanı Pınar Ayhan; “Taşlıca Köyü kültürel değerleri, Jeolojik yapısı ile keşfedilmeyi bekliyor. Anadolu Efsanesini sanatçılarımız köyün girişindeki duvara yansıtarak gelen ziyaretçilerin efsaneyi yaşamasını sağlayacaklar. Taşlıca'da geçmişte var olan Ahşap işçiliği, demircilik ve taşcılık gibi yerel zanaatlarında yan duvarda; Selçuklu askerlerinin köye girişi ile birlikte yansıttılar. Önümüzdeki günlerde; kekik, aluç ve kuşburnu hasat zamanı etkinlikler yaparak Taşlıca'nın tanıtılmasına katkıda bulunmak istiyoruz. Yapmayı planladığımız etkinliklerimizin sonun da festival yaparak Taşlıca ve çevre köylerde birlik beraberlik ortak üretim konularını değerlendirmek istiyoruz. Burada tek istediğimiz köy halkımızın bizi desteklemesi. Onlar olmadan bir şey yapamayız. Amacımız Taşlıca'da yapacağımız çalışmaların; diğer köylerimize örnek teşkil etmesi ve bölgesel kalkınmayı sağlamak. Önümüzdeki günlerde Kızılcahamam Kaymakamımız, belediye başkanımız ile görüşerek desteklerini isteyeceğiz. Bu proje kamu, yerel, sivil, özel birlikteliği gerektiriyor” dedi.

Uğur Demirbaş

