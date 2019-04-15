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Ankara'ya gitmeye çalışan 60 kaçak göçmen yakalandı

Ankara'ya gitmeye çalışan 60 kaçak göçmen yakalandı
Ankara'ya gitmeye çalışan 60 kaçak göçmen yakalandı

Van’ın Muradiye ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalarda, yurda yasa dışı yollardan giriş yaparak Ankara’ya gitmeye çalışan 60 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çaldıran ilçesinden Muradiye ilçesi istikametine yaya olarak giden 60 kaçak göçmen, vatandaşların ihbarı üzerine Muradiye Açıkyol Mahallesi mevkiinde güvenlik güçlerince durduruldu. Göçmenler araçlara bindirilerek İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Burada yasal işlemler yapılırken, ayakları şişen bir mülteci ise hastanede tedavi altına alındı. 13 gündür aç olan mültecilerin yemek ihtiyaçları karşılandı. 

Afganistan'dan yaya olarak geldiklerini söyleyen Kal Mamed isimli göçmen, 13 gün önce Afganistan'dan yola çıktıklarını belirterek, yürüyerek Ankara'ya gideceklerini söyledi. Bütün yolu yürüyerek geldiklerini söyleyen Kal Mamed, “13 gün boyunca sadece su içtik açlıktan yürüyemez hale geldik. Biz Afganistan ve Pakistanlı olmak üzere 60 kişi geldik. Böyle yürüyerek Ankara'ya kadar gideceğiz” dedi. 

Seracettin Seçkin 

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