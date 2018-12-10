'Ankara'ya kar geliyor'! İstanbul'da ise yağış

Genel Müdürü Coşkun, Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yaptıkları son meteorolojik değerlendirmelere göre; yurdumuzun Balkanlar üzerinden gelen yağışlı ve ardından soğuk havanın etkisine girmesini beklediklerini ifade ederek, "Bugün (Pazartesi), yarın ve Çarşamba günleri yurdumuzun tamamına yakın kısmında yağışlar bekliyoruz. Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak yağışlar, Ege ve Akdeniz kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek.

Yağışların bugün (Pazartesi) öğleden sonra kıyı Ege'de, akşam saatlerinden itibaren ve gece boyunca ise İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa ve Yalova, Antalya'nın doğu ilçeleri ile Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde beklenilen yağışların yarın (Salı) Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kar, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Ege'de karla karışık yağmur olması, Çarşamba günü ise iç kesimlerin tamamına yakınında (Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Marmara Bölgesinin güneydoğusunda) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor" dedi.

Coşkun, 13 Aralık 2018 Perşembe gününden itibaren ise yurdumuzun bu kez Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı yeni bir sistemin etkisine girmesini beklediklerine dikkat çekerek, "Rüzgârın bu gece ve yarın İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında Çarşamba günü ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güneybatı yönlerden (lodos) kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde eseceği bekleniyor. Özellikle soba ve baca gazı zehirlenmeleri başta olmak üzere meydana gelebilecek tüm olumsuzluklara karşı halkımız ve yetkililer dikkatli ve tedbirli olmalıdır" değerlendirmesini yaptı.

Ankara'ya Salı gecesi kar geliyor

Coşkun şöyle devam etti:

"Ankara'da havanın çok bulutlu, bu akşam ve yarın sabah saatlerinden itibaren yağmurlu geçeceği, öğleden sonra ara verecek yağışın gece yarısından itibaren kar şeklinde yeniden başlayacağı ve kar yağışının Çarşamba günü öğle saatlerine kadar etkili olacağını tahmin ediyoruz. Yağışlar sonucunda Ankara şehir merkezinde bu kış mevsiminin ilk kar örtüsünün oluşacağını tahmin ediliyor.

İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor

İstanbul'da ise kar yağışı beklenmiyor. Önümüzde 3 gün aralıklarla görülecek yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların bu akşam ve gece boyunca kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İzmir'de gök gürültülü yağışlar olacak

İzmir'de bugün ve yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Çarşamba günü ise yağış beklenmiyor. Bugün öğleden sonra ve akşam saatleri görülecek yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor."