Anne ve çocuğu metrelerce sürüklendi, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza, Bodrum-Turgutreis karayolu üzerinde meydana geldi. Jandarma Kavşağı'ndan Gümbet Kavşağı'na doğru seyir halinde olan bir otomobil, karayolunda yaya geçidinde karşıdan karşıya geçen anne ve 3 yaşındaki çocuğuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 32 yaşındaki anne Burcu Turnuklu ile 3 yaşındaki çocuğu Talha Turnuklu metrelerce asfalt zeminde sürüklendi. Kaza sonrası otomobil içerisindeki ve çevredeki vatandaşlar, yaralıların yardımına koştu. Kaza sonrası tesadüfen bölgeden geçen 112 Acil Sağlık ambulansına alınan yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen anne ve çocuğun vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eren Ayhan

