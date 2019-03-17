Anneleri ölen kuzulara keçi annelik yapıyor

Tunceli'nin Payamdüzü köyünde hayvancılıkla uğraşan Halil Hurma'nın koyunları kuzuladı. Koyunlardan bazıları ölünce aç kalan yavru kuzulara bir keçi annelik yapmaya başladı. Kuzular başta keçiden süt emmeyi kabul etmese de daha sonra alıştı. Keçinin de yavrusunun öldüğünü anlatan Halil Hurma, “Bazı kuzuların da annesi öldü, bazen de koyunlar ikiz doğuruyor. Birini kabul edip emziriyor, öbürünü emzirmiyor. Bunları doyurmak için bize süt lazım oluyor. Biz de keçiye kuzuyu tutturarak keçinin sütünden faydalanıyoruz. İlk zamanlarda biraz zor oluyor ama kuzu aç kalınca oraya muhtaç kalıyor, emmek zorunda kalıyor. Alışması yaklaşık 2 gün sürüyor. Alıştıktan sonra kuzu bizi takip edip keçiyi tutmamızı bekliyor. Diğer kuzular annelerine giderken, onlar bizim peşimizde çağırmamızı bekliyorlar” dedi.

Mehmet Hanifi Şahin - Sezai Akın

