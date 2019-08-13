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Annesini öldürdü, intihar etti

Annesini öldürdü, intihar etti
Annesini öldürdü, intihar etti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde anne ve oğlu evlerinde tabanca ile başlarından vurulmuş halde bulundu. İncelemelerde annesini öldüren şahsın daha sonra intihar ettiği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gesi Fatih Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde meydana gelen olayda kavga seslerini duyan vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, M.E.D. (33) ve annesi İ.D.'yi (63) silahla başlarından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede iki şahsın da hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaptı. Yapılan incelemelerin ardından M.E.D.'nin önce annesini öldürdüğü daha sonra intihar ettiği belirlendi. Acı haberi alan yakınları olay yerine gelerek gözyaşı döktü. M.E.D. ve İ.D.'nin cenazeleri, incelemelerin tamamlanmasının ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Turan Bulut
 

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