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Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı
Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, Karayolları ekibi kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor.

Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı - Tıkla İzle

Antalya-Konya karayolunda yoğun kar yağışı etkili oluyor. Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunun 1825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde gece saat 22.30'da başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Alacabel mevkiinde kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı bildirilirken, Karayolları Alacabel ekibi çok sayıda iş makinesi ile aralıksız olarak kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor. Kısıtlamanın da etkisiyle trafikte herhangi bir aksama meydana gelmediği bildirildi. Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerden zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi.

Ayşe Çatlı

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