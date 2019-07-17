Antalya'da akıl almaz ölüm

Alanya'nın Küçükhasbahçe Mahallesi'nde oturan Tahsin Koç (55), gece saatlerinde sıcaktan bunalıp, evinin yanındaki su deposunun üzerine koyduğu sandalyeye oturdu. Bir süre burada oturan Koç, sandalyenin ayağı kırılınca dengesini kaybederek yaklaşık 1 metre yükseklikten kafasının üzerine düştü. Başını beton zemine çarpan Koç, sabah saatlerinde fark edildi. Yerde hareketsiz şekilde yatan Koç'u gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Koç'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Tahsin Koç'un cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Erdal Anak