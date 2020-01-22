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Antalya'da aranan 5 şüpheli tutuklandı

Antalya'da aranan 5 şüpheli tutuklandı
Antalya'da aranan 5 şüpheli tutuklandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çeşitli suçlardan hapis cezası ve aranması bulunan 5 şüpheli tutuklandı.

Hakkında “Silahla Yağma” suçundan 4 yıl 2 ay ve “Bina ve Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan değişik mahkemelerce 13 yıl 9 ay olmak üzere toplam 17 yıl 11 ay hapis cezası bulunan M.D., “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan değişik mahkemelerce aynı suçtan olmak üzere toplam 18 yıl 4 ay hapis cezası ve para cezası bulunan K.D., “Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek, Satın Almak, Bulundurmak” suçundan değişik mahkemelerce aynı suçtan toplam 3 yıl 8 ay hapis cezası ve “Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçlarından 2 ayrı aranma kaydı bulunan M.K., yine uyuşturucu suçundan aranan şüpheliler A.Ş. ve B.Ç. yakalanarak tutuklandı.

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