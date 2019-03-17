Antalya'da arazi anlaşmazlığında kan aktı: 2 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Serik ilçesi Çatallar Mahallesi'nde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden kavga çıktı. Çıkan kavgada Süleyman Ü., yanında getirdiği av tüfeği ile Mehmet Ali Meri (74), oğlu Rüştü Meri (54) ile kızı Mesudiye Kılıç'a ateş açtı. Ağır yaralanan 3 kişi, ambulans ve özel araçlar ile Serik ve Aksu ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Baba Mehmet Ali ve oğlu Rüştü Meri hastanede hayatını kaybederken, kızı Mesudiye Kılıç'ın da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Zanlı Süleyman Ü. ise, olay sonrası jandarmaya giderek teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Murat Tümer-Ertuğrul Gün