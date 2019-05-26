Antalya'da balıkçı teknesi alabora oldu, 3 kişi kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Kundu Turizm Merkezi'nde Aksu Çayı'nın 2 mil açığında, içerisinde amatör balıkçıların bulunduğu 4 metrelik fiber tekne, henüz belirlenemeyen nedenle alabora oldu. Teknenin batmasıyla birlikte denize düşen 3 kişi, bölgede balık avlayan diğer balıkçılar tarafından kurtarıldı. Teknelere alınan kazazedeler, ihbarla bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından alınarak Antalya Limanı'na getirdi.

Limanda sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 3 kişi, tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Ertuğrul Gün

