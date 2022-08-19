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Antalya'da baraja giren 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Antalya'da baraja giren 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Antalya'da baraja giren 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Antalya’nın Demre ilçesinde serinlemek için baraja giren 18 yaşındaki Suriyeli genç boğularak hayatını kaybetti.

Antalya’da baraja giren 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Olay, akşam saatlerinde Demre ilçesi Kapaklı Mahallesi Yaylakapaklı mevkiinde bulunan Çayboğazı Barajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sami Elahmed, balık tutmak amacıyla geldiği barajda, yüzmek için suya girdi. Bir süre sonra şahsın suda kaybolduğunu gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye gelen Antalya İl Jandarma Komutanlığı SAK Timi ekipleri tarafından yapılan aramada şahsa ulaşıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği öğrenildi. Şahsın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Ertuğrul Gün - Fırat Demir

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