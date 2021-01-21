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Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı

Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı
Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı

Antalya'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda 13 kişi gözaltına alındı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 - 17 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmalarda aralarında “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçu kapsamında yakalama emri ile aranan 2 firari şahısın da bulunduğu, toplam 13 kişi hakkında işlem yapıldı. Haklarında işlem yapılan 3 kişi alınan ifadelerinin ardından savcılık tarafından serbest bırakılırken, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince serbest bırakıldı, 2 şüpheli tutuklandı. Ayrıca gözaltına alınan 4 şüpheli, soruşturmasının yürütüldüğü diğer İl Emniyet Müdürlüklerine teslim edildi.

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