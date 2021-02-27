Antalya'da kamyon kasasında çok sayıda göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre kasası tenteyle kapatılmış kamyonlar, Antalya-Muğla Karayolu üzerinde giderken Antalya'nın Kemer ilçesinde jandarma tarafından durduruldu. Kamyonlarda yapılan kontrolde, çok sayıda insanın bulunduğu görülünce araçlar Çamyuva Jandarma Karakolu önüne çekilerek soruşturma başlatıldı. Bu arada ayrı güzergahta seyreden başka kamyonların kasasında da kaçak göçmen bulunması ihtimaline karşı karayolunda trafik ekipleri kontrollere başladı.

İlk tespitlerin ardından kamyon kasasında yakalanan göçmenler Göynük Mahallesi'nde bulunan spor salonuna getirilerek sağlık kontrolleri ve kimlik bilgilerinin tespiti çalışmalarına başlandı.

Hanım Türk