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Antalya'da mazgal hırsızlarının rahat tavırları pes dedirtti

Antalya'da mazgal hırsızlarının rahat tavırları pes dedirtti
Antalya'da mazgal hırsızlarının rahat tavırları pes dedirtti

Antalya’da çek çek tabir edilen araç ile ana cadde üzerinde bulunan mazgalları çalan 2 kişinin rahat tavırları ‘pes’ dedirtti. Hırsızlık anları ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Antalya'da mazgal hırsızlarının rahat tavırları pes dedirtti - Tıkla İzle

Olay, Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi (Kapalı Yol) üzerinde önceki gün meydana geldi. Cadde üzerinde ellerinde bulunan çek çek tabir edilen atık toplama arabası ile ilerleyen gençler, gözüne caddede bulunan mazgalları kestirdi.

Mazgala doğru gelen gençler, yaklaşık 3 metre uzunluğundaki mazgalı hiçbir şeye aldırış etmeden aldıkları gibi araçlarına koydular. Gençlerin mazgalları çalarken rahat tavırları izleyenlere adeta ‘pes' dedirtti.

Hırsızlık anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde çek çek aracı ile ilerleyen gençlerin bir anda mazgalı alarak araca yükledikleri görüldü.

Gençler daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Görüntüleri izleyen polis ekipleri, şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Ertuğrul Gün
 

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