Antalya'da orman yangını

Alınan bilgiye göre, Serik ilçesine bağlı Sarıabalı Mahallesi'nde çalılık alanda çıkan yangın bölgedeki ağaçlara sıçradı. Saat 16.30 sıralarında çıkan yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 12 arazöz, 6 helikopter, 5 su tankı, 4 dozer ve çok sayıda orman işçisi müdahale etti. Ekipler, yaklaşık 3 saatlik çabanın ardından alevleri söndürürken, 2.5 hektarlık ağaçlık alan zarar gördü. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yağmur Yıldız - Suat Metin