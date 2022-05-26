Antalya'da Romanya uyruklu turistleri taşıyan midibüs devrildi: 22 yaralı

Kaza, Esentepe Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli istikametinden Antalya istikametine giden Rüstem Aksoy idaresindeki 07 AIT 913 plakalı midibüs yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada tur otobüsü içinde bulunan 19 Romanya uyruklu turist ile 2 rehber ve 1 sürücü yaralandı. Yaralılardan ağır olan bir Romanya vatandaşı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Antalya'ya sevk edilirken, diğer yolcular Korkuteli Devlet Hastanesi ile özel bir hastanede ayakta tedavi edildi. Kaza sonrası kısa süreliğine kapanan Fethiye-Korkuteli yolu tali yoldan ulaşıma açıldı.

Adem Durmaz