Antalya'da vahşi cinayete 1 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Gazi Mahallesi 6597 Sokak'taki müstakil evde meydana gelen olayda kağıt toplayıcılığı yapan Sadık Cantürk, evde Soner E, ve kadın A. G. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sadık Cantürk bıçaklanarak öldürüldü. Soner E'nin, bir kişinin cesedini kanala doğru sürükleyerek götürdüğünü görenler, durumu polise bildirdi. Soner E, ceset başında, A.G ise evde gözaltına alındı.

Cesedi yaklaşık 150 metre sürükleyen Soner E'nin, ifadesinde, "Evin kira parası yüzünden tartışma çıktı, küfürleştik, sonrasını hatırlamıyorum, sarhoştuk” dediği öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde ifade işlemleri tamamlanan A.G, sevkedildiği savcılıktan serbest bırakıldı. Soner E, ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İsa Akar