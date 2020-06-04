Antalya'da villaya kumar baskını

Cikcilli Mahallesi'nde bir villada kumar oynandığını tespit eden Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Belirlenen adrese dün saat 18.00'de baskın düzenleyen ekipler, kumarda kullanıldığı belirtilen masa üzerindeki bin 500 TL ve deste iskambil kağıtlarına el koydu. Kumar oynadıkları belirlenen Ş.C., A.A., S.İ. ve villanın sahibi N.A. hakkında Kabahatler Kanunu'na muhalefetten yasal işlem başlatıldı. Ayrıca N.A. hakkında kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak suçlarından adli işlem uygulandı.

Erdal Anak

