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Antalya'nın Kemer ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Kemer ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem
Antalya'nın Kemer ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Kemer ilçesinde saat 19:43'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ilde çok hafif hissedildiği belirtildi. Antalya Valiliği depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.43'de, Antalya'nın Kemer ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 4.60 kilometre derinliğindeki depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İlimiz Kemer ilçemizde, saat 19.43'te 4,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde, şu ana kadar valiliğimize ulaşan bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerine yer verdi.

 

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