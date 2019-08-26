Antalyaspor: 0 - Yukatel Denizlispor: 2

4. dakikada Hakan Özmert'in kendi sahasından gönderdiği uzun topta, rakip defansın arkasına sarkan Amilton, topu ceza sahasında göğsüyle kontrol edip bekletmeden vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.
21. dakikada yine Hakan Özmert'in defansın arkasına yolladığı topu göğsüyle yumuşatan Amilton, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta yolladı. Bu sırada yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
33. dakikada Antalyaspor ceza sahasına yakın bölgeden serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Diego'nun sert şutunda, kaleci Stachowiak topu zorlukla kornere çeldi.
37. dakikada ceza alanı sol çaprazdan şutunu çeken İsmail Aissati'nin vuruşuna Bahadır Öztürk ayak koymak isterken topu kendi ağlarına yolladı. 0-1
42. dakikada ceza sahası sol çaprazından sert şut çeken İsmail Aissati'nin şutunu, kaleci Boffin kornere gönderdi.
48. dakikada Antalyaspor, Celustka ile gol fırsatını değerlendiremedi. Ceza sahasının dışında topla buluşan Celustka'nın kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çektiği şut üstten az farkla auta gitti.
65. dakikada Recep Niyaz'ın kendi sahasından çıkardığı ara pasına hareketlenen Rodallega hareketlendi.Kaleci Boffin orta saha yakınına kadar çıkıp topu kayarak uzaklaştırdı.
66. dakikada Assiati'nin pasıyla sol çaprazdan içeri kat eden Bergdich, topu ayağına alır almaz vurdu. Meşin yuvarlak kalecinin sağından auta çıktı.
68. dakikada sağ çaprazdan kaleye doğru ilerleyen Barrow'un sol ayağının içiyle uzak köşeye yaptığı sert vuruş ağlarla buluştu. 0-2
76. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Chahechouhe'nun uzak köşeye şutunu kaleci Stachowiak uzanarak çeldi
78. dakikada havadan ceza sahasına yollanan topa Lopes Diego'yla girdiği hava topu mücadelesinde elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Atıf Chahechouhe'nun şutunu kaleci uzanarak kurtardı.
90+2. dakikada Assiati'nin pasıyla sol çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalan Sacko'nun kalecinin yanından bıraktığı topu Charles son anda uzaklaştırdı.
Stat: Antalya
Hakemler: Volkan Bayarslan, Asım Yusuf Öz, Yasin Kol
Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Celustka XX, Diego Angelo, Bahadır Öztürk, Charles, Serdar Özkan (Fredy dk. 70), Amilton, Hakan Özmert (Chahechouhe dk. 46), Ufuk Akyol, Mukairu (Gelson Dala dk. 62)
Yedekler: Ferhat Kaplan, Tarım Çamdal, Bünyamin Balcı, Salih Dursun, Harun Alpsoy, Chico, Harun Kavaklıdere
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Yukatel Denizlispor: Stachowiak, Tiago Lopez, Oğuz Yılmaz, Sapunaru, Bergdich, Zeki Yavru (Mbamba dk. 60), Murowski, Aissati, Recep Niyaz (Mustafa Yumlu dk. 90 ?), Barrow (Sacko dk. 86 ?), Rodallega
Yedekler: Tolgahan Acar, Keremcan Akyüz, Olcay Şahan, Burak Çalık, Estupinan, Mehmet Akyüz, Sedat Şahintürk
Teknik Direktör: Yücel İldiz
Goller: Bahadır Öztürk (dk. 37 k.k), Barrow (dk. 68) (Yukatel Denizlispor)
Sarı Kartlar: Zeki Yavru, Barrow, İsmail Aissati (Yukatel Denizlispor), Ufuk Akyol (Antalyaspor)