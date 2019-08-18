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Antalyaspor 3 puanla başladı!

Antalyaspor 3 puanla başladı!
Antalyaspor 3 puanla başladı!

Süper Lig’in açılış haftasında Göztepe sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Antalyaspor rakibini tek golle geçerek sezona 3 puanla başladı.

Maçtan dakikalar

15. dakikada Poko'nun pasında ceza sahasına sokulan Serdar rakibini geçip kaleyi yokladı, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

28. dakikada Hakan Özmert'in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta top direğe çarpıp oyun alanına döndü. 

29. dakikada Antalyaspor'da Serdar'ın kullandığı köşe vuruşunda Bahadır topu arka direğe aşırdı. Arka direkte düzgün bir kafa vuruşu yapan Diego takımını öne geçirdi. 0-1  

56. dakikada Antalyaspor'un kazandığı frikikte topun başına geçen Diego'nun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. 

66. dakikada Mukairu'nun pasında topla buluşan Doğukan ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı, top direğin yanından dışarıya çıktı. 

83. dakikada Aatif topla beraber ceza sahasına sokuldu. Yaptığı sert vuruşta Beto topu ayaklarıyla kornere çeldi.

87. dakikada Serdar'ın sağdan kestiği topa Leo kafayı vurdu, meşin yuvarlak Boffin'de kaldı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Zorbay Küçük, Serkan Ok, Yusuf Bozdoğan 

Göztepe: Beto, Gassama, Sanneh, Titi, Leo, Poko, Castro (Alpaslan dk. 82), Deniz (Yasin dk. 46), Serdar, Halil (Yalçın dk. 62), Eren
Yedekler: Göktuğ, Borges, Ege, Veli, Reis, Berkan, Murat
Teknik Direktör: Tamer Tuna 

Antalyaspor: Boffin, Nazım, Bahadır, Diego, Celutska, Ufuk, Charles, Hakan (Luis dk. 88 ?), Serdar, Doğukan (Aatif dk. 72), Mukairu (Harun Alpsoy dk. 82)
Yedekler: Ferhat, Tarık, Salih, Cissokho, Fredy, Chico, Cenk, Harun
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz 

Gol: Diego (dk 29) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Titi, Poko, Gassama (Göztepe), Hakan, Celutska, Ferhat (Antalyaspor)  

Sinan Yeniçeri - Tolga Tahçı

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