Antalyaspor durdurulamıyor! Rekor geldi

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Alanyaspor atağında orta sahada topu kapan Candeias hızla rakip sahaya sokuldu. Candeias'ın pasıyla buluşan Wilson hızla ceza sahasına girerek sağ çaprazdan sert vurdu fakat kaleci Boffin topu kornere çeldi.
17. dakikada Fernando'nun kullandığı köşe atışında penaltı noktası üzerinde Luiz'in indirdiği topu Haji filelere gönderdi. 0-1
24. dakikada Efecan'ın ara pasıyla topla buluşan Emre'nin ceza yayı üzerinden şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
40. dakikada Luiz'in sol çaprazından ortasında ceza sahası içinde Gökdeniz, topu kaleci Marafona'nın sağından filelere gönderdi: 0-2
58. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Gökdeniz Bayraktar'ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0
75. dakikada sağ kanattan Floranus'un ortasında arka direkte Güray Vural şutu direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
78. dakikada rakip ceza sahası önünde topla buluşan Emre Akbaba rakiplerini geçerek pasını Tayfur Bingöl'e aktardı. Bu oyuncunun ortasında ise ceza sahası içinde Diedhiou topu ağlara gönderdi. 1-3
90. dakikada Umut Güneş'in ara pasında topla buluşan Oğuz Aydın'ın sert şutu üstten dışarı çıktı.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Milunovic, Awaziem, Borja (Erencan Yardımcı dk. 89 ?), Novais, Efecan Karaca (Diedhiou dk. 71), Efkan Bekiroğlu (Umut Güneş dk. 58), Emre Akbaba, Candeias (Tayfur Bingöl dk. 58), Eduardo (Oğuz Aydın dk. 58)
Yedekler: Serkan Kırıntılı, Ahmet Gülay, Fer, Eduardo, Fatih Aksoy, Furkan Bayır
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Antalyaspor: Boffin, Güray Vural, Kudriashov, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı (Floranus dk. 46), Fernando, Hakan Özmert (Ribeiro dk. 58), Doğukan Sinik (Poli dk. 77), Adriano (Ndao dk. 46), Gökdeniz Bayraktar, Wright (Pereira dk. 77)
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Bahadır Öztürk, Nuri Şahin, Ghacha, Mustafa Erdilman
Teknik Direktör: Alfans Groenendıjk
Goller: Wright (dk. 17), Gökdeniz Bayraktar (dk. 40 ve 58) (Antalyaspor), Diedhiou (dk. 78) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Efecan Karaca (Alanyaspor), Hakan Özmert, Bünyamin Balcı, Güray Vural (Antalyaspor)
Fadıl Kösedağ