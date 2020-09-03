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Antalyaspor Sidney Sam'i renklerine bağladı

Antalyaspor Sidney Sam'i renklerine bağladı
Antalyaspor Sidney Sam'i renklerine bağladı

Antalyaspor, 32 yaşındaki futbolcu Sidney Sam’i 1+1 yıllığına renklerine bağladı. Transferi Başkan Ali Şafak Öztürk, sosyal medya hesabında düzenlediği taraftar buluşmasında açıkladı.

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, sosyal medya hesabı üzerinden taraftarlarla bir araya gelerek, transfer müjdesi verdi. Başkan Öztürk, Sidney Sam transferini de taraftarla buluşmasında duyurdu. Sürpriz yaparak, Sidney Sam'ı da yanına alıp açıklamalarda bulunan Başkan Öztürk, "Oyuncumuzun iyi bir dönem geçireceğine inanıyorum. Geçen sezon oynadığı takımda 6 gol, 8 asistlik katkı sağladı. 1+1 yıllık anlaşma sağladık" dedi.

Yeni transfer Sam ise transferine katkı sağlayanlara teşekkür ederek, "İyi bir dönem geçireceğimi umuyorum. Daha önce takımımla kapma geldim. Antalya'yı biliyordum. Büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. İyi şeyler konuşuluyordu hep" şeklinde konuştu.

Sağ ve sol kanatta oynayabilen Nijerya asıllı Alman futbolcu, son olarak Avusturya takımlarından Altach'ın formasını giydi. Sam, kariyerinde Schalke 04, Hamburg, Bayer Leverkusen gibi takımlarda da forma giydi.

İsa Akar

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