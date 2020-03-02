İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalyaspor'da Podolski rüzgarı!

Antalyaspor'da Podolski rüzgarı!
Antalyaspor'da Podolski rüzgarı!

Fenerbahçe maçında yaptığı iki asistle yıldızlaşan Lukas Podolski, son iki haftada takımına yaptığı 4 puanlık katkıyla büyük beğeni topladı.

Süper Lig'in ikinci yarısında çıktığı 7 maçta 12 puan toplayan Antalyaspor'da, Fenerbahçe karşısında son saniyelerde kaybedilen 2 puanın üzüntüsü yaşanılıyor. 1-0 geriye düştüğü maçı, Podolski'nin asistlerinde; Amilton ve Hakan Özmert'in golleriyle ile çeviren ancak müsabakayı sarı-lacivertlilerin Zajc'ın attığı gol sonucu 2-2 bitiren Antalyaspor, son dakikada gelen bu golle 2 puandan oldu.

Süper Lig'de 24. haftayı 26 puanla 12. sırada tamamlayan kırmızı-beyazlılarda, devre arasında takıma katılan Alman yıldız Lukas Podolski'nin yükselen performansı beğeni topladı. Podolski, geçen hafta Yeni Malatyaspor karşılaşmasında son 3 dakika kala oyuna girip, takımına galibiyeti getiren golü kaydetmişti. Fenerbahçe karşılaşmasında ilk kez 11'de sahaya çıkan Podolski, gösterdiği mücadele ve 2 asistlik katkısıyla da büyük beğeni topladı.

Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası'nda da yarı finalde yoluna devam eden Antalyaspor, 4 Mart Çarşamba günü saat 20.30'da karşılaşacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

İsa Akar

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.