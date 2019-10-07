AÖF kayıt yenileme tarihi 2020| AÖF kayıt yenileme ücretleri 2019 ne kadar?

AÖF kayıt yenileme tarihi 2020 ve AÖF kayıt yenileme ücretleri 2019 gibi konular öğrenciler tarafından araştırılan detaylar arasında yerini almış durumda. Peki, AÖF yeni dönem kayıt yenileme ne zaman? İşte, Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme tarihleri...

AÖF 2019-2020 kayıt yenileme işlemi 07 Ekim 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 18 Ekim 2019 Cuma gününe kadar devam edecek. 18 Ekim 2019 Cuma tarihinde ise mazeretli kayıt yenileme işlemi öğrenciler tarafından yapılabilecek.

AÖF ARA SINAV VE FİNAL SINAVI NE ZAMAN?



Güz Dönemi Ara Sınavı 14 - 15 Aralık 2019 tarihinde, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 18 - 19 Ocak 2020 tarihleri arasında uygulanacak.

KAYIT YENİLEME İÇİN YAPILMASI GEREKEN ÖDEMELER

Ders seçiminize göre ödeme bilgileriniz oluşur. Ders seçimini yapan öğrenciler ödemelerini yaparak

kayıtlarını yeniletebilir. Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme bilgileri aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt

Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden görülebilir ve ödeme yapılabilir.

Güz/Bahar Dönemi kayıt yenileme için kesin karar vermeden ödeme yapmayınız. Güz/Bahar Dönemi

kayıt yenileme için yatırılan Dönem Öğretim Gideri ile Dönem Öğrenim Ücreti/Dönem Öğrenci Katkı

Payı tutarları iade edilmez ve ödeme yapıldıktan sonra kayıt yenileme işleminden vazgeçilemez.

KAYIT YENİLEME ÜCRETLERİ NE KADAR?

Alınan dersin kredisine göre alt limit 220 TL olup bölüme göre ücret 240 TL arasında değişmektedir.



