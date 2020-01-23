AÖF Sınav Sonuçları Sorgulama| AÖF OİBS Final Sonuçları 18-19 Ocak

AÖF Sonuçları Sorgulama... 2019-2020 AÖF final sınavları 18-19 Ocak 2020 tarihlerinde yapılmıştı. Öğrencilerin gözü şimdi final sınavlarının açıklanmasında. Haftasonu yapılan dönem sonu sınavının soru ve cevapları dün itibari ile erişime açıldı. İşte sınav sonucu detayları ile ilgili son gelişmeler...

AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI İLE İLGİLİ SON GELİŞMELER İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF 2020 SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bahar dönemi ara sınavı: 18-19 Nisan 2020

Bahar dönemi dönem sonu sınavı: 13-14 Haziran 2020

Yaz okulu sınavı: 22 - 23 Ağustos 2020

AÖF FİNAL SORU VE CEVAPLARI ÖĞRENCİLERİN ERİŞİMİNE AÇILDI

Çıkmış sınav sorularına ve cevaplarına ANADOLUM eKampüs Sistemi üzerinden erişilebiliyor. "https://ekampus.anadolu.edu.tr" adresinden TCKN ve şifre ile oturum açarak dersler üzerinden çıkmış sınav soruları ve cevaplarına bakılabiliyor.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

- 84 – 100 AA 4,00 Geçti

- 77 – 83 AB 3,70 Geçti

- 71 – 76 BA 3,30 Geçti

- 66 – 70 BB 3,00 Geçti

- 61 – 65 BC 2,70 Geçti

- 56 – 60 CB 2,30 Geçti

- 50 – 55 CC 2,00 Geçti

- 46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

- 40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

- 33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

Güz/Bahar Döneminde Alacağı Ders/Dersleri Bulunmayan Öğrencilerin Kayıt Yenileme İşlemleri

Güz/Bahar döneminde alacağı ders/dersleri bulunmayan öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanmak

isterlerse;

Askerlik Tecil Hakkı (29 yaşını dolduranlar hariç)

Sosyal Güvenlik İşlemleri,

Öğrenci Belgesi vb. durumlarını göz önüne alarak, güz/bahar dönemi kayıt yenileme tutarını ödeyip kayıtlarını yeniletebilir. Bu durumdaki öğrencilerin kayıt yeniletebilmeleri için aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda işlem yapmaları gerekir.

Kayıt yenileme işlemleri, aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır.

Öğrenciler ödeyecekleri kayıt yenileme tutarını, aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden öğrenerek onaylayacaklar ve ödeme bilgilerinin oluşmasını sağlayacaklardır. Bu işlemi yapmayan öğrencilerin ödeme bilgisi oluşmaz.