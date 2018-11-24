AÖF sınav SORU ve cevapları açıklandı MI? 24 Kasım AÖF vize sınavları soruları yayınlandı MI? (AÖF soru ve cevapları)

AÖF sınav soru ve cevapları açıklandı mı? AÖF vize sınavları soruları yayınlandı mı? (AÖF soru ve cevapları) Bugün yapılan AÖF sınavlarıyla birlikte yüz binlerce adayın ilk merak ettiği konu AÖF sınav soru ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı oluyor. AÖF soru ve cevaplarına açıklanır açıklanmaz haberimizdeki linke tıklayıp öğrenebilirsiniz. AÖF sonuçları ise yine haberimizdeki linkten sorgulayabilirsiniz...AÖF sınavları bu hafta gerçekleşiyor. AÖF vize sınavlarına giren öğrenciler emeklerinin karşılıklarını alıp alamadıklarını merak ediyor. Şimdi öğrencilerin akıllarındaki sorulardan bir tanesi “AÖF soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?” diğeri ise “AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?”…. İşte AÖF detayları…

AÖF VİZE SINAVI SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF vize sınavları bu hafta devam etmekte. Sorular ve cevaplar açıklanır açıklanmaz bu haberimizden takip edebilirsiniz...

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN?

Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 20 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır. Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır. Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 5 (beş) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz. Her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

SINAV SORU VE CEVAPLARI İLE SINAV SONUÇLARININ İNTERNETTE YAYIMLANMASI

Geçmiş yıllardan günümüze kadar yapılmış açıköğretim sınavlarının sorularına Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sınav Yayınlama Sisteminden erişebilirsiniz. http://sinav.eogrenme.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifrenizle oturum açarak çıkmış sınav sorularına bakabilir ve cevap anahtarı kısmından soruların doğru cevaplarını görebilirsiniz.