AÖF sınav SORU ve cevapları açıklandı MI? 24 Kasım AÖF vize sınavları soruları yayınlandı MI? (AÖF soru ve cevapları)

AÖF sınav soru ve cevapları açıklandı mı? AÖF vize sınavları soruları yayınlandı mı? (AÖF soru ve cevapları) Bugün yapılan AÖF sınavlarıyla birlikte yüz binlerce adayın ilk merak ettiği konu AÖF sınav soru ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı oluyor. AÖF soru ve cevaplarına açıklanır açıklanmaz haberimizdeki linke tıklayıp öğrenebilirsiniz. AÖF sonuçları ise yine haberimizdeki linkten sorgulayabilirsiniz...AÖF sınavları bu hafta gerçekleşiyor. AÖF vize sınavlarına giren öğrenciler emeklerinin karşılıklarını alıp alamadıklarını merak ediyor. Şimdi öğrencilerin akıllarındaki sorulardan bir tanesi “AÖF soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?” diğeri ise “AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?”…. İşte AÖF detayları…
AÖF SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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AÖF VİZE SINAVI SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?
AÖF vize sınavları bu hafta devam etmekte. Sorular ve cevaplar açıklanır açıklanmaz bu haberimizden takip edebilirsiniz...
SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN?
Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 20 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır. Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır. Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 5 (beş) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz. Her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir.
AÖF SINAV GEÇME NOTLARI
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
SINAV SORU VE CEVAPLARI İLE SINAV SONUÇLARININ İNTERNETTE YAYIMLANMASI
Geçmiş yıllardan günümüze kadar yapılmış açıköğretim sınavlarının sorularına Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sınav Yayınlama Sisteminden erişebilirsiniz. http://sinav.eogrenme.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifrenizle oturum açarak çıkmış sınav sorularına bakabilir ve cevap anahtarı kısmından soruların doğru cevaplarını görebilirsiniz.