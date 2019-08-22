AÖF Yaz Okulu Sınavları ne zaman başlıyor? AÖF Yaz okulu sınav tarihleri 2019

Binlerce öğrencinin merakla beklediği AÖF yaz okulu sınavları yakın zamanda başlayacak. 'Yaz okulu' başlangıcına başvuran öğrenciler şimdi ise AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? diye araştırmaya başladı. Peki AÖF yaz okulu sınav tarihleri ne zaman? AÖF yaz okulu sınavlarına kimler kayıt yaptırabilir? AÖF sınav tarihlerini sizler için derleyip haber yaptık. İşte AÖF yaz okulu sınav tarihleri hakkında detaylar...

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

2018-2019 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı 14-15 Eylül 2019 tarihinde yapılacak.

19 Temmuz 2019 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, yaz okulu sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.

YAZ OKULUNA KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR?

1- Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.

2- 2018-2019 öğretim yılında son kez yapılacak üç ders sınavına girme hakkı bulunan öğrenciler isterlerse yaz okuluna başvurabilirler. Ancak yaz okuluna kayıt yaptıran öğrenci, üç ders sınavına katılamaz.

3- Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir. Tüm bu koşullarda yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilirler.

4- Öğrenim gördüğü programda FF harf notlu dersi/dersleri olan öğrenci yaz okulunda bu dersi/dersleri alabilir.

5- Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00'ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders/dersleri yaz okulunda alabilir.

YAZ OKULUNDA DEVAM ZORUNLULUĞU VAR MIDIR?

Yaz okulu, öğrencilerimize öğrenimlerini belirlenen süreden önce tamamlama fırsatı vereceği gibi, bütünleme sınavı taleplerinin de karşılanması anlamına geliyor. Yaz okulunda Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapıldığından dolayı devam zorunluluğu bulunmamaktadır.