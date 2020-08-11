Apple'ın açığını bulan görme engelli genç 10,000 dolar ödül kazandı

İstanbul'da yaşayan 25 yaşındaki Erdal Faysaloğlu, profesyonel olarak siber güvenlik araştırmacılığıyla ilgilenmekte. 'Apple' marka bilgisayarında bulunan “Apple Video” isimli programda açık aramaya başlayan Faysaloğlu, programda kritik bir güvenlik açığı buldu. Bulduğu açıkla, Youtube üzerindeki bütün video başlıklarını değiştirebileceğini farketti. Durumu Apple'a bildiren Faysaloğlu'nun hesabına Apple, $10,000'lık hediye çeki tanımladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Faysaloğlu, şunları söyledi: “Biz Kadıköy Trip internet kafede arkadaşlarımızla her gün güvenlik açığı araştırmaları yapmaktayız. Geçtiğimiz günlerde Apple'ın Video uygulamasını test ederken, Youtube üzerinde bir güvenlik açığı bulduk. Bunu Apple ve Microsoft'a bildirdikten sonra, bize para ödülü verdiler. Biz de Trip İnternet kafe ekibi olarak bu ödülü bağışlama kararı aldık.”

Apple'ın Video uygulamasının son güncellemesinde bu açığı kapattığı öğrenildi.

