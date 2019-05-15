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Ara Tatil ne zaman! Yaz Tatili Ne zaman! Yeni Eğitim Sistemi Detayları

Ara Tatil ne zaman! Yaz Tatili Ne zaman! Yeni Eğitim Sistemi Detayları
Ara Tatil ne zaman! Yaz Tatili Ne zaman! Yeni Eğitim Sistemi Detayları

Okullarda, gelecek yıldan itibaren farklı bir düzenlemeye gidildi. Ara Tatil ne zaman! Yaz Tatili Ne zaman. Yeni Eğitim Sistemi Detayları... gibi konular merak konusu olmuş durumda. İşte detaylar...

Ara Tatil ne zaman! Yaz Tatili Ne zaman! 2019-2020 Yeni Eğitim Sistemi Detayları...Öğrenciler tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Konu ile ilgili açıklama, "Yeni Eğitim-Öğretim Çalışma Takvimi Modeli"nin tanıtımını yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. İşte Yeni Eğitim Sistemine ait detaylar...

YENİ ÇALIŞMA TAKVİMİ

• 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019'da başlayacak.

• 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar birinci dönem devam edecek.

• Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

• İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

• 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek. 

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