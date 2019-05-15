Ara Tatil ne zaman! Yaz Tatili Ne zaman! Yeni Eğitim Sistemi Detayları

Ara Tatil ne zaman! Yaz Tatili Ne zaman! 2019-2020 Yeni Eğitim Sistemi Detayları...Öğrenciler tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Konu ile ilgili açıklama, "Yeni Eğitim-Öğretim Çalışma Takvimi Modeli"nin tanıtımını yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. İşte Yeni Eğitim Sistemine ait detaylar...

YENİ ÇALIŞMA TAKVİMİ

• 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019'da başlayacak.

• 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar birinci dönem devam edecek.

• Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

• İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

• 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.