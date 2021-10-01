Araban'da ikinci üründe yüksek rekolte sevinci

Önemli tarım merkezleri arasında olan Araban Ovası'nda ikinci ürün sevinci yaşanıyor. Daha önce sarımsak ekilen alanda sarımsak hasadının ardından ekilen kavun olgunlaşarak hasada hazır geldi. Yaklaşık 40 dönümlük alana ektiği kavundan 120 ton civarı verim beklediğini söyleyen çiftçi Mehmet Yağcı, ikinci ürün olarak kavundan memnun olduğunu vurguladı. Yağcı, “Kavunu ikinci ürün olarak ektik, 7'inci ayın 1'nde ekmiştik. Hatta bir hafta falan gecikti, aslında biraz daha erken ekebilirdik. Bu bölgede pek fazla yok. Arazimizde daha önce sarımsak ekiliydi, sarımsakları kaldırdıktan sonra yerine kavun ektik" dedi.

Kavunun hasada hazır hale geldiğini ifade eden Yağcı, “Şu anda kavunumuz hemen hemen 10, 15 gün sonra yetişmek üzere ve tam olma zamanına yetişti. Şu anda iyi görünüyor, inşallah memnun kalırız. Araban Ovası'nın sıcaklığı biraz fazladır. Gaziantep'in kendi bölgesinde olmaz, Araban sürekli sıcak. 3 ila 5 derece Gaziantep'in üzerinde sıcaklık takip ediyor” şeklinde konuştu.

“40 dönümde 120 ton civarı beklentimiz var”

40 dönümde 120 ton civarı kavun hasadı beklediklerini vurgulayan Yağcı, “Araban'da ikinci ürün olarak kavun, karpuz yetişebilir. 20 dönüm karpuz ektik, 40 dönüm de kavun ektik. Biz bu 40 dönümde 120 ton civarı. Şu an kavunumuz hemen hemen hasada hazırdır. Yani Araban ilçesinde ikinci ürün de ekilebilir. Kavun, karpuz yapılabilir. Karpuz daha erken yetişir” diye konuştu.



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