Arabasına erik çekirdeği atan çocuğu döven sanıktan pes dedirten savunma

Tuzla'da 28 Nisan 2019 tarihinde aracına atılan erik çekirdeğini taş sanarak 11 yaşındaki M.Y.K.'yı feci şekilde döven Ufuk Özüdoğru'nun(27), “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “yaralama” suçlarından 15 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Ufuk Özüdoğru ve mağdur M.Y.K.'nın babası Yasin Koçak katılırken taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan katılan Yasin Koçak, şikayetinin devam ettiğini söyledi. Bunun üzerine mağdur avukatı Selcan Tatlısuluoğlu, “Sanığın hüküm kesinleşinceye kadar tutuklanmasını talep ediyoruz. İndirim uygulanmamasını istiyoruz” dedi.

“Arabama binmeye bile kıyamıyorum”

Sanık Ufuk Özüdoğru, önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyerek, “Ben o gün ablamın dükkanından arkadaşımın dükkanına gidiyordum. Arabadan çatır çutur sesler geldi, çocuklar taş atıyorlar sandım. ‘Yapmayın, etmeyin' dedim. El kol hareketleri ve küfürle karşılık verdiler. Çocuklardan birini yakaladım. Aslında dövmeye niyetim yoktu ama yüzüme karşı küfür edince kendimi tutamadım. Arabanın bende manevi değeri vardır, babamdan kalmıştı. Binmeye bile kıyamıyorum. Çocuk evinin orada olduğunu söyledi. Evine götürmek istedim” dedi.

“Kaçmak istese kaçardı”

Amacının çocuğunu alıkoymak olmadığını söyleyen sanık , “Çocuk evinin orada olduğunu söyleyince evine götürmek amacıyla kendisini götürmek istedim. Zaten kendisini zorlamadım kaçmak istese kaçardı, Olay öncesinde kendilerini uyarmama rağmen hakaret ve el kol hareketleri yaptıkları için, arabanın babamdan kalmasından dolayı manevi değeri olduğu için bir anda gelişen bir olay oldu. Yaptıklarımdan dolayı pişmanım” diye konuştu.

“Sanık adeta suç makinesi gibidir”

Bunun üzerine söz alan mağdur avukatı ise “Sanığın geçmiş sabıkası, atılı suçun niteliği, dosya içeriği de nazara alındığında tutuklama nedenleri vardır. Sanık adeta suç makinesi gibidir. Suç işlemeye yönelik bir kişiliği vardır. Güven uyandırmamaktadır. Empati duygusu yoktur” ifadelerini kullandı.

Tutuklama talebi reddedildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutuklanması yönündeki talebin reddine karar verdi. Sanık ve avukatına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

“Adalete güveniyoruz”

Duruşma sonrasında açıklama yapan mağdur M.Y.K.'nın babası Yasin Koçak geçtiğimiz celse tahliyesine karar verilen sanığın bu celse tutuklanmasını ümit ettiklerini söyleyerek, "Maalesef önümüzdeki celseye kaldı. Adaletin tecelli edeceğine yönelik bir beklentimiz var. Umuyoruz inşallah bizim ve kamuoyunun vicdanını rahatlatacak bir sonuç çıkar. Adalete güveniyoruz" dedi.

Olayın Geçmişi

Tuzla'da 28 Nisan 2019 tarihinde iddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte erik toplayıp yiyen 11 yaşındaki M.Y.K., yola atılan çekirdeklerin aracına geldiğini iddia eden Ufuk Özüdoğru tarafından tekme tokat darp edilmişti. Küçük çocuğa ‘beni diğer arkadaşlarının yanına götür' diyen Özüdoğru, M.Y.K.'yı alarak ormanlık alana doğru götürmüştü.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Sanık Ufuk Özüdoğru'nun, “cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “basit yaralama” suçlarından 4 yıl 6 aydan 15 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Gamze Erdemir