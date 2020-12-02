Araç kiralamada bir günde 8 milyon kişiye ulaşıldı

Ülkemizde ilk defa ‘Efsane Cuma' kapsamında misafirlerine yüzde 70 indirimle araç kiralama fırsatı sunan Yolcu360, 27 Kasım 2020, Cuma günü hem trafik hem kampanya kullanımı anlamında bir günde 8 milyondan fazla kişiye ulaşarak rekor kırdığını duyurdu. Söz konusu dönemde Türkiye'de kiralanan her iki araçtan biri platform üzerinden kiralanmış oldu. Site üzerinden 10 bini aşkın işlem gerçekleştirildi.

“145 yıllığına araç kiralamak”

“27 Kasım'da yapılan tüm rezervasyonları tek bir misafirimiz yapmış olsaydı, 145 yıldan fazla süreyle araç kiralamış olacaktı” diyen Yolcu360 CEO'su Umut Yıldırım, kampanya başarısının araç kiralama sektörüne de önemli bir katkı sağladığına dikkat çekti. Yıldırım, “Gururla belirtmek isterim ki bir günde 8 milyondan fazla kişiye ulaştık. Bu kampanyanın etkilerinin 2020 ve 2021 yılında da hissedileceğini ve ülkemizdeki bütünleşik araç kiralama pazar hacmini yüzde 10 oranında yukarıya çekeceğini öngörüyoruz” dedi.

Başarılarında “misafir mutluluk saplantısı” adını verdikleri vizyonlarının da önemli bir katkısı olduğuna değinen Yıldırım, “Misafirlerimiz ile hep şeffaf iletişim kurarak samimi bir marka olmak için çalışıyoruz. İki bin lokasyonda, 100 tedarikçi ve 100 bin araçlık bir ekosistem ile misafirlerimize hizmet veriyoruz. Efsane Cuma olarak adlandırılan, 27 Kasım günü de hem çok değerli iş ortaklarımızın hem de tüm çalışanlarımızın haftalar süren yoğun çabaları sonucu araç kiralama tarihinde görülmemiş ‘gerçek' bir indirim sunduk. Ben buna ‘Efsanenin Efsanesi' diyorum” dedi.

Rekor rakamlar

Kampanya döneminde oldukça iddialı rakamların ortaya çıktığını belirten Yıldırım, “Yolcu360'ı ziyaret eden kullanıcıların sitede geçirdiği toplam süre 490 günün üzerinde gerçekleşti. Rezervasyon yapan kişilerin yüzde 20'den fazlası araçlarını 2021'de teslim almak üzere işlem gerçekleştirdi. Kiralamalarda dizel ve otomatik vites otomobiller öne çıktı.

Kiralama yapılan şehirler kategorisinde ise liste başında İstanbul yer aldı. Kullanım süresi olarak bakıldığında kullanıcılar en sık bir ila üç gün arasında araç kiraladı. Rezervasyonların ağırlıklı olarak alındığı saat aralığı 20.00 - 21.00 arası oldu. Yolcu360'ı tercih edenlerin yüzde 54'ü web sitesi, yüzde 32'si mobil uygulama, yüzde 14'ü ise misafir iletişim merkezi kanallarını kullandı” diye konuştu.

“Grafik 2020 yılında yükselişe geçmişti

“Site üzerinden yapılan yıl bazlı işlemler de araç kiralama sektörünün 2020 başarısını ortaya koyuyor” diyen Yıldırım, “Araç kiralama sektörü dünyada her yıl ortalama yüzde 15 oranında büyüme gösteriyor. Türkiye'de ise 2019 yılında hacmi 3,1 milyar TL olan araç kiralama sektörü, 2020'de 30 milyar TL'lik bir büyüklüğe erişti. Sektörümüzün filo sayısı ise 255 bin 900 oldu. Biz de Yolcu360 olarak bu senenin sadece Haziran-Ekim döneminde aylık kiralama oranında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 517'lik bir artış yaşadık. Bu artışın 2021 yılında da devam edeceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.