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Araca sıkışan kediyi vatandaşlar kurtarmaya çalıştı

Araca sıkışan kediyi vatandaşlar kurtarmaya çalıştı
Araca sıkışan kediyi vatandaşlar kurtarmaya çalıştı

Bursa'da aracın motor kısmına sıkışan yavru kediyi fark eden vatandaşlar, sıkıştığı yerden kurtarılması için itfaiyeden yardım istedi. Ekiplerin, "Araç sahibi olmadan müdahale edemeyiz." cevabını alınmasının üzerine, vatandaşlar kendi imkanlarıyla kediyi sıkıştığı yerden kurtarmaya çalıştı.

Olay, merkez Nilüfer İlçesi Beşevler Mahallesinde meydana geldi. Yıldırım Caddesi üzerinde 2 gündür park halinde olduğu öğrenilen ticari aracın motor kısmına yavru kedi sıkıştı. Sesi duyan vatandaşlar yavru kediyi kurtarmak için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinden "Araç sahibi olmadan müdahale edemeyiz." cevabı alınmasının üzerine kendi imkanlarıyla kediyi kurtarmaya çalıştı. Yaklaşık iki saatlik müdahalenin ardından kedi kurtarılamayınca, durum mahalle bekçilerine bildirildi. Bekçiler araç sahibine telefonla ulaşmak isteseler de cevap veren olmadı. Vatandaşlar, aracın ön camına not bırakarak kedinin varlığına dikkat çektiler. 

Fatih Çapkın
 

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