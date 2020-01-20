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Aracına yaptığı özel bölmede uyuşturucu ticareti yaptı, 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı

Aracına yaptığı özel bölmede uyuşturucu ticareti yaptı, 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı
Aracına yaptığı özel bölmede uyuşturucu ticareti yaptı, 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı

Kayseri'de 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan yargılanan sanığa, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin TL adli para cezası verildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından geçtiğimiz yıl Malatya yol uygulamasında durumundan şüphelenilen bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada, araca yapılan özel bölmede 37.2 gram metamfetamin ve 26 gram bonzai ile geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bugün 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık M.B. ve avukatı hazır bulundu. Uyuşturucu madde ticareti yapmadığını, uyuşturucu kullandığını söyleyen M.B., tahliyesini ve beraatını talep etti. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda M.B.ye 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin TL adli para cezası verdi.

Ali Göç
 

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