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Araçların kafa kafaya çarpışma anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Araçların kafa kafaya çarpışma anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı
Araçların kafa kafaya çarpışma anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza anı bir petrol ofisinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Araçların kafa kafaya çarpışma anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı - Tıkla İzle

Olay Kızıltepe Bahçelievler Mahallesi Ceylanpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 Haziran'da sabah saatlerinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Yaralılar ambulansla ilçedeki hastaneye sevk edildi. Kaza anı bir petrol ofisinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Kızıltepe ve Ceylanpınar istikametinden gelen iki otomobil kafa kafaya çarpışıyor.

Çarpışma ile birlikte otomobiller sağa ve sola savrulurken ortalığı toz bulutu kaplıyor. Kazayı gören vatandaşlar hemen olay yerine koşuyor.

Selman Güneş
 

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