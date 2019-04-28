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Araçta sıkışan kadına iki saatlik kurtarma operasyonu

Araçta sıkışan kadına iki saatlik kurtarma operasyonu
Araçta sıkışan kadına iki saatlik kurtarma operasyonu

Ankara’da karayolları levhasına çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan bir kadın, yaklaşık iki saat süren kurtarma operasyonu ile sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Mevlana Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mevlana Bulvarı üzerinden İskitler istikametine seyreden 06 DU 9513 plakalı otomobilin sürücüsü bilinmeyen bir nedenle Beşevler istikametine dönüşte bulunan karayolları levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılardan E.E. isimli kadın ise araçta sıkıştı. 

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve UMKE ekibi sevk edildi. Ekipler, yaralı iki kişiyi hastaneye ederken, araçta sıkışan E.E. için de kurtarma çalışması başlattı.

Yaralı E.E., ekiplerin yoğun çalışmasının ardından yaklaşık iki saatlik bir operasyon ile sıkıştığı yerden kurtarıldı. Araçtan çıkarılan E.E. de hastaneye sevk edildi.
Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.  

Cevdet Fırat Aydoğmuş - Cem Geçim

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