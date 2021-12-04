Aralık ayında erik ağacı çiçek açtı

Orhangazi Mahallesi Eskişehir - Kütahya karayolu üzerindeki yol kenarında bulunan bir erik ağacı çiçek açtı. Aralık ayında ağacı çiçek açmış vaziyette gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kuvvetli ayazın etkili olduğu kentte, kış mevsiminin ilk günlerinde çiçek açan ağaç vatandaşlar tarafından ilgi gördü. Ağacın, evinin önüne yaklaşık 45 yıl önce dikildiği aktaran mahalle sakini Ahmet Erdemir, ilk kez bu mevsimde çiçek açtığını gördüğünü söyledi.

“Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştik”

Erik ağacının, evinin önüne dikildiği günü hatırladığını ve daha önce böyle bir olaya tanık olmadıklarını belirten Ahmet Erdemir, “Yaklaşık 45 yıldır bu ağaç burada evimizin önünde. Bugüne kadar bu mevsimde hiç çiçek açtığını görmedim. Bugün aralık ayının dördüncü günü. Görünce gerçekten şaşırdık. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştik. İklimler mi değişti, yoksa başka bir sebebi mi var bilmiyorum. Sadece şaşıp kalıyoruz. Yaprağını daha yeni döken bir ağacın aralık ayında çiçek açması çok ilginç. Hava şartları mevsim normallerinde seyrediyor. Burası yol boyu olduğundan 2-3 gündür gören insanlar kafasını çevirip bakıyor, onlar da şaşırıyor. Erik ağacı normalde de erken açar ama normali şubat ya da marttır. Şimdi aralık ayındayız, böyle bir şey hakikaten ilginç” dedi.



Abdullah Güçlü - Şevket Can Çikot - Selçuk Manaz

